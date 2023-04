Mann läuft mit Pistole durch Frankfurt: Groß-Einsatz der Polizei

Frankfurt am Main - Eine Frau sah einen jungen Mann, der auf offener Straße mit einer Schusswaffe hantierte - augenblicklich alarmierte die Zeugin die Polizei , welche zu einem Groß-Einsatz in der Mainmetropole Frankfurt ausrückte.

Nach der Alarmierung rückten zahlreiche Einsatzkräfte der Frankfurter Polizei am Samstagabend in Richtung des Stadtteils Bockenheim aus. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Andreas Arnold/dpa

Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Samstagabend gegen 19.45 Uhr bei der Ecke Rödelheimer Landstraße/Breitenbachstraße im Stadtteil Bockenheim, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Main am heutigen Sonntag mitteilte.

"Sofort wurden zahlreiche Einsatzkräfte dorthin entsandt", berichtete ein Sprecher weiter.

Vor Ort konnten die Beamten schnell eine Person ausfindig machen, auf welche die Beschreibung der Zeugin zutraf - der 26-jährige Mann war sichtlich überrascht, ließ sich aber widerstandslos festnehmen.

"Es stellte sich heraus, dass es sich bei der Schusswaffe um eine erlaubnisfreie, gekennzeichnete Druckluftpistole handelte", setzte der Polizeisprecher hinzu.

Der junge Mann hatte die Waffe kurz zuvor erworben. Während er damit durch die Straße gelaufen war, hatte er die Luftpistole nur näher betrachten wollen.