Schweres Unwetter trifft Frankfurt: Starkregen flutet Krankenhaus!

Frankfurt am Main - Ein Unwetter mit enormen Regenfluten ging am gestrigen Donnerstagabend über Frankfurt nieder - die Feuerwehr rückte zu hunderten Einsätzen aus. Auch in anderen Teilen von Hessen sorgten schwere Gewitter mit Starkregen für Alarm.

In der Gemeinde Hohenstein kam es zu einem Tierrettungs-Einsatz: Rund 50 Schafe, Ziegen und Hühner wurden in Sicherheit gebracht.

In Idstein musste demnach in einem Altenheim das Erdgeschoss evakuiert werden. "Die Bewohner konnten zügig in die darüber liegenden Stockwerke gebracht werden", fügte ein Spreche hinzu.

Die Frankfurter Feuerwehr meldete auf dem Social-Media-Dienst "X" (vormals "Twitter") "circa 600 Einsatzstellen in der Stadt" aufgrund des Unwetters, das die Mainmetropole am gestrigen Abend traf.

Auch über dem osthessischen Fulda ging am Donnerstagabend ein schweres Gewitter nieder. Die Polizei berichtete von zahlreichen vollgelaufenen Kellern. In der Rhön seien Straßen infolge des Starkregens von Schlamm und Geröll überspült worden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte im Vorfeld vor heftigen Gewittern in Hessen gewarnt. Auch punktuelle Unwetter mit "heftigem Starkregen" wie am gestrigen Abend in Frankfurt am Main hatten die Offenbacher Meteorologen vorhergesagt.

Am heutigen Freitag soll sich das Wetter in Frankfurt und Hessen jedoch wieder beruhigen. Der Wetterdienst erwartet nur am Vormittag "im Westen gebietsweise noch etwas Regen".