Skelett-Fund auf Schulgelände: Dutzende Tote entdeckt, Mordkommission muss anrücken

Frankfurt am Main - Schreckmoment im Frankfurter Stadtteil Rödelheim: Im Rahmen von Erdarbeiten wurden auf dem Gelände einer Schule mehrere Dutzend Skelette entdeckt. Was zunächst für helle Aufregung sorgte, stellte sich schließlich als wahre Sensation heraus.

Die Mordkommission sowie das Frankfurter Denkmalamt mussten an der Michael-Ende-Schule anrücken. © Stadt Frankfurt am Main/Elke Sichert

Was genau geschehen war, erklärte die Stadt Frankfurt in einer offiziellen Pressemitteilung. Demnach sei es auf dem Gelände der Michael-Ende-Grundschule in der Assenheimer Straße zu dem zunächst schockierenden Fund gekommen.

Die dort tätigen Arbeiter stießen plötzlich auf menschliche Knochen, die rund 95 bis 155 Zentimeter unter dem Höhenniveau der heutzutage dort ansässigen Bildungseinrichtung zum Vorschein kamen. Umgehend wurden neben dem Denkmalamt auch Beamte der Mordkommission an den Fundort beordert, um die Umstände und die Herkunft der Gebeine zu klären.

Dabei wich die Erschrockenheit recht schnell der Neugier. Denn wie sich herausstellte, war es nicht ein einzelner Toter, sondern insgesamt 59 Skelette, die auf einem Areal von rund 180 Quadratmetern sorgsam aneinandergereiht in die Erde eingebettet waren.

Schnell wurde klar, dass es sich hier keinesfalls um Überreste eines Verbrechens oder eines schrecklichen Unglücks aus vergangenen Tagen handelte.