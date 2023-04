Pfundskerl mit einem Manko: "Rohdiamant" Anton will endlich zeigen, was in ihm steckt!

Darmstadt - Für den 2020 geborenen, schwarzen Jagdhundmix-Rüden Anton sucht das Tierheim in Darmstadt ein neues Zuhause, in dem schon eine gewisse Erfahrung mit Hunden vorhanden ist und man sich viel Zeit für das clevere Kerlchen nehmen kann.

Überhaupt sei wichtig, Anton als typischem Laufhund eben nicht zur geistig, sondern auch körperlich zu fordern - etwas, das in der Form, wie es für ihn gut wäre, im Tierheim leider nicht möglich sei.

Nach dem Erlernen der Grundsignale empfehlen die Tierpfleger auch Fährtenarbeit, Mantrailing und Ähnliches für Anton, der jagdlich sehr ambitioniert sei und bei Spaziergängen ständig die Nase am Boden habe.

Denn Anton hat laut den Mitarbeitern des Tierheims in seinem bisherigen Hundeleben noch kein einziges Signal erlernt, geschweige denn eine Hundeschule besucht.

Außerdem gehen die Mitarbeiter des Tierheims davon aus, dass Anton nicht unbedingt gelernt hat, allein zu Hause zu bleiben. Ein weiterer Grund also dafür, vor allem in der Anfangsphase viel Zeit für ihn einzuplanen.

Wie die Tierpfleger weiter sagen, würden sie Anton durchaus in einen Haushalt mit Kindern vermitteln, allerdings sollten diese schon größer sein, damit der Hund nicht noch zusätzlich "gepusht" werde. Kleintiere sollten allerdings nicht in seinem neuen Zuhause leben, denn diese habe er buchstäblich "zum Fressen gerne".

Die Tierpfleger hoffen nun auf ein neues Zuhause für den Rüden, in dem man sich den Herausforderungen gerne stellt und Anton die Möglichkeit gibt endlich zu zeigen, was in ihm steckt.

Interessenten können sich mit dem Darmstädter Tierheim unter der Telefonnummer 06151/891470 oder über das Kontaktformular in Verbindung setzen.