Hündin hat es faustdick hinter den Ohren: Findet die kleine Diva trotzdem ein schönes Zuhause?

Man mag sie sofort knuddeln, aber Obacht: Kiba hat es faustdick hinter den Öhrchen. © Tierschutzverein Mainz und Umgebung e.V.

Denn, wie es aus dem Tierheim heißt, sieht Kiba mit ihren Kulleraugen zwar sehr putzig aus, und jeder mag sie sofort knuddeln. Allerdings hat es die Bulldogge demnach auch "faustdick hinter den Fledermaus-Ohren".

So soll sie in ihrem bisherigen Leben leider gelernt haben, das, was sie will, aggressiv einzufordern und dabei würde sie auch nicht davor zurückschrecken, ihre Zähne zu benutzen.

"Die kleine Diva" verteidige auch alles, was sie für sich beansprucht - etwa Futter, Näpfe, ihre Liegeplätze oder eben auch ihr Frauchen oder Herrchen. Und das könne dann durchaus nicht ungefährlich sein, geben die Verantwortlichen des Tierheims zu bedenken.

Deshalb werde die Hündin keinesfalls an einen Haushalt mit Kindern vermittelt.

Auch komme Kiba nicht mit jedem zurecht. Sie suche sich "ihre Menschen" sozusagen selbst aus. Gegenüber diesen Bezugspersonen verhalte sich die kleine Hündin dann allerdings wesentlich friedlicher und kooperativer.

Allerdings sei dazu auch eine klare und nicht zu zögerliche Haltung seitens ihrer Halterin oder ihres Halters nötig.