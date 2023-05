Hündin ist total verängstigt und misstrauisch: Wer hat ein Herz für Effes?

Im Dezember 2022 kam Effes mit mehreren anderen Hunden aus Rumänen ins Tierheim Wiesbaden. © Tierheim Wiesbaden

Was die süße Mischlingshündin in ihrer Vergangenheit so alles erleiden und ertragen musste, das wissen die Mitarbeiter im Wiesbadener Tierheim auch nicht. Jedenfalls hat es dafür gesorgt, dass die gegenüber ihrer Umwelt sehr misstrauisch ist.

Das Hundemädchen kam im vergangenen Dezember mit mehreren anderen Hunden aus Rumänien in die Hauptstadt Hessens.

Und Effes hat vor sehr vielen Dingen Angst. Sie ist deshalb schreckhaft, zurückhaltend und immer sehr vorsichtig.

Wenn ihr irgendetwas nicht so richtig geheuer sei, dann ergreife sie häufig sofort die Flucht, berichten die Tierpfleger. Sie empfehlen deshalb möglichen neuen Haltern, Effes gezielt und mit viel Geduld an solche Situationen heranzuführen.

Denn wenn sie sich etwas sicherer fühlen würde, dann reagiere sie oftmals sehr aufmerksam und sogar neugierig. Die Mitarbeiter des Tierheims hoffen, dass es so nach und nach gelingt, die kleine Hündin wieder an ein normales Leben in ihrem Hunde-Alltag heranzuführen.