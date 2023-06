Hund mit sieben Monaten schon im Tierheim: Verspielter "Agent Rossi" sucht neue Familie

Der erst sieben Monate alte "Agent Rossi" freut sich auf ein neues Zuhause. © Tierschutzverein Aschaffenburg und Umgebung e.V.

Wie die Mitarbeiter des Tierheims sagen, hat "Agent Rossi" in seinem bisherigen Leben noch nicht viel von der Welt kennengelernt und er muss - natürlich auch wegen seines Alters - noch einiges lernen.

So lasse er sich beim Training noch allzu schnell - und natürlich auch allzu gerne - ablenken. Allerdings betonen die Tierpfleger, dass der Junghund sich schnell wieder konzentrieren könne und in den vergangenen Wochen bereits enorme Fortschritte in Sachen Leinenführigkeit und Orientierung am Menschen gemacht habe.

Außerdem gewöhne er sich auf seiner Pflegestelle an einen normalen Familienalltag und komme mit seinen Artgenossen prima klar - er wäre also auch als Zweithund wunderbar geeignet. Und es sei überhaupt kein Problem, "Agent Rossi" im Auto mitzunehmen. Brav alleine zu Hause bleibe er auch.

Zwar wirke er erst einmal etwas unsicher, der aufgeweckte Kerl fasse aber schnell Vertrauen zu seinen Bezugspersonen und sei die "Schmusebacke schlechthin", wie die Mitarbeiter des Tierheims anmerken.