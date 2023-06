Hunde-Opa kommt mit blutigen Wunden ins Tierheim: Wenig später erkennt man ihn kaum wieder

Mainz - Er hatte es alles andere als leicht: Das zeigte vor allem der miserable Zustand, in dem Schäferhund-Mix-Rüde Max in die Obhut des Tierheims in Mainz übergeben wurde. Seine traurige Vergangenheit will der Hunde-Rentner jetzt aber hinter sich lassen und hofft auf das passende Gegenstück.