Junghund Rocky muss für herzlose Versäumnisse der Vorbesitzer büßen: Wer gibt ihm eine Chance?

Frankfurt am Main - Manche Menschen sind für die Haltung von Haustieren einfach nicht gemacht. Im Fall des süßen Rocky führte das zu einer kuriosen Sicherstellung durch das Tierheim, für die der Hund jedoch nicht verantwortlich ist.

Da die Fellnase solch einen unkomplizierten Charakter aufweist, kann Rocky auch als Listenhund ohne Probleme an ambitionierte Hundeanfänger vermittelt werden.

Frankfurt am Main

American-Stafford-Mix Rocky musste letztlich in das Frankfurter Tierheim einziehen, weil die Vorbesitzer sich um eben jene Formalitäten einfach nicht gekümmert haben. Die Pfleger vor Ort suchen jetzt nach einem passenden neuen Zuhause für den Vierbeiner mit Menschen, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind.

Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Das Frankfurter Tierheim sucht jetzt ein neues und liebevolles Zuhause für den süßen Junghund. © Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Viel gelernt hat der so wissbegierige Junghund leider noch nicht, was ebenfalls darauf schließen lässt, dass man sich zuvor nicht wirklich herzlich um ihn gekümmert hat. Leinenführigkeit und Grundkommandos sind also ausbaufähig, wobei er zumindest das "Sitz" schon beherrscht.

Glücklicherweise ist Rocky aber schon stubenrein. Seinen Innenzwinger im Tierasyl hält er so gut wie immer sauber.

Mit seinen Artgenossen versteht sich der Rüde gut, schlussendlich entscheidet wie bei uns Menschen allerdings die Sympathie in dieser Hinsicht.

Katzen findet der am 7. Juli 2022 geborene Mischling hingegen nicht so pralle, weshalb in seiner neuen Heimat keine Miezen wohnen sollten.

Die Verantwortlichen des Tierschutzvereins Frankfurt am Main hoffen nun sehnlichst darauf, dass sich eine vertrauenswürdige Person oder Familie für Rocky findet, die auf keinen Fall den gleichen Fehler begeht wie seine Vorbesitzer und ihm die Zeit widmet, die für seine Erziehung notwendig ist.

Mögliche Interessenten, die der verspielten Frohnatur ein liebevolles Zuhause bieten können, werden gebeten, Kontakt aufzunehmen. Möglich ist dies telefonisch unter den Rufnummern 069423005 und 069423006 oder mithilfe des Kontaktformulars.