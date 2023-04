Spiky muss für Fehler seiner Besitzer teuer bezahlen: Bekommt er eine zweite Chance?

Frankfurt am Main - Wenn ein Hund zubeißt, verändert sich sein Leben von jetzt auf gleich. Bei Mischlings-Rüde Spiky war dies ebenso der Fall. Jedoch sind sich die Verantwortlichen des Tierschutzvereins Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 sicher, dass er keinesfalls allein schuld an dem schicksalsschweren Zwischenfall war - und suchen für ihn ein neues Zuhause.