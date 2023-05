Tierheim fand Spatzerl in qualvollem Zustand: Arzt ist beim Anblick der Katze geschockt

Aschaffenburg - Sie muss schon seit Langem unter qualvollen Schmerzen gelitten haben und wurde letztlich von ihrem Leiden erlöst. Was Katze Spatzerl aber zuvor alles erleben musste, sorgt beim Tierheim in Aschaffenburg sowie vielen anderen Tierfreunden für Herzschmerz.

Erst am vergangenen Freitag berichtete das Tierheim in Aschaffenburg von der ausgesetzten und schwer kranken Katze, der man den Namen Spatzerl gab. © Facebook/Tierschutzverein Aschaffenburg und Umgebung e.V.

Am vergangenen Freitag (5. Mai) nahm das tragische Schicksal des Stubentigers seinen Lauf. Da berichteten die Tierhelfer aus Unterfranken von einer Scottish-Fold-Katze, die mitten am Floßhafen der Stadt in einer Tasche eingesperrt ausgesetzt wurde.

Derjenige, der Spatzerl - wie die Fellnase im Nachhinein getauft wurde - arglos zurückließ, hatte die verschlossene Tasche in der prallen Sonne abgestellt und keinerlei Verpflegung für das verängstigte Tier hinterlassen.

Während man seitens der Pflegeeinrichtung für Vierbeiner zunächst alles unternahm, um mögliche Zeugen oder gar den Besitzer des Tieres, welches ohne Kennzeichnung daher kam, ausfindig zu machen, hatte man bereits deutlich hören können, dass es auffällig laute Atemgeräusche von sich gab.

Kurzerhand entschloss man sich aufgrund ausbleibender Rückmeldungen für einen Gang zum Tierarzt des Vertrauens, der schließlich einige gravierende gesundheitliche Probleme bei dem Stubentiger feststellte. Darunter beispielsweise stark geschwollene Gelenke sowie beginnende Lahmheit durch ausgeprägte Osteochondrodysplasie (Knochen- und Knorpelerkrankung) und eine Brachycephalie (sog. Kurzköpfigkeit), die ihr das Atmen deutlich erschwerte.

Die daraus folgende Konsequenz bestätigte die schlimmsten Erwartungen.