Halter komplett überfordert: Pfundskerle Floh und Hendry suchen neues Zuhause

Frankfurt am Main - Diese beiden sehr temperamentvollen Junghunde haben es faustdick hinter den Ohren und sind nicht leicht zu bändigen.

Das ist Floh. Er und sein Bruder Hendry landeten im Tierheim, weil ihr Vorbesitzer mit den beiden Pfundskerlen überfordert war. © Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Das ist auch der Grund, warum die Brüder Hendry und Floh - beide noch nicht einmal ein Jahr alt - im Frankfurter Tierheim gelandet sind: Ihr vorheriger Halter war mit den beiden Draufgängern schlichtweg überfordert.

Jetzt sollen sie einzeln oder gemeinsam an ein neues Zuhause vermittelt werden. Ihre neuen Menschen müssen allerdings einiges an Erfahrung mit Hunden mitbringen. Ist dies der Fall, dann hat man jede Menge Spaß an den beiden Pfundskerlen.

Aber zunächst müssen die zwei Schäferhund-Mix-Rüden noch viel lernen. Denn - wie die Mitarbeiter des Tierheims betonen - allzu viel Erziehung genossen haben die Brüder bislang nicht. Grundkommandos, Leinenführigkeit: All das muss den beiden noch beigebracht werden.

Hendry und Floh sind demnach zwar wirklich total unkomplizierte Hunde, sie benötigen aber eine souveräne und konsequente Führung.

Auch müssten die Jungs körperlich und geistig ausgelastet werden. Ihre neuen Halter sind also ordentlich gefordert und sollten selbst gerne aktiv sein.