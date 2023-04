Kleine Diva mit trauriger Vergangenheit: Lea sucht endlich ein liebevolles Zuhause

Hundedame Lea ist intelligent und anhänglich, allerdings musste sie auch schon einiges durchmachen. Deshalb sucht das Tierheim Mainz erfahrene, neue Halter.

Von Marc Thomé

Mainz - Nach einigen sehr unglücklichen Jahren sucht Hündin Lea nun endlich ein Zuhause, in dem sie sich so richtig wohlfühlen kann.

Lea ist anhänglich und liebevoll, braucht aber klare Regeln. © Tierschutzverein Mainz und Umgebung e.V. Allerdings - das betonen die Mitarbeiter des Tierheims in Mainz - sei die siebenjährige Lea kein "Hund für jedermann". Zwar sei sie - eine Mischlingsdame aus Border Collie und Australian Shepherd - sehr anhänglich und liebevoll und möchte unbedingt gefordert und gefördert werden. Sie habe aber auch ihren eigenen Kopf. Denn in Lea stecke eine richtige kleine Diva, die immer mal wieder zum Vorschein kommt. Deshalb sei es ganz wichtig, dass Lea von ihren neuen Haltern ihre Grenzen aufgezeigt bekommt. Und es sollten im Umgang mit ihr klare Regeln herrschen, empfehlen die Tierpfleger. Frankfurt Unfall Mann (†71) von S-Bahn überrollt: Tödlicher Unfall an der Hauptwache Denn ansonsten könne Lea richtig frech sein und würde versuchen, ihren Menschen auf der Nase herumzutanzen. Das würde teilweise daran liegen, dass sie in ihrem bisherigen Leben viele schlechte Erfahrungen gesammelt habe. Diese seien auch ein Grund dafür, dass Lea nicht an einen Haushalt mit Kindern oder anderen Tieren vermittelt werde. Ohnehin sei sie nicht sonderlich gesellig, was ihre Artgenossen angeht. Man dürfe sich deshalb auch nicht davor scheuen, Lea ab und an einen Maulkorb anzulegen.

Für Lea ist viel Erfahrung mit Hunden erforderlich

Generell sei es eine Voraussetzung für ihre neuen Halter, bereits einige Erfahrungen im Umgang mit Hunden - am besten sogar mit Hütehunden - gemacht zu haben. Es werden also einige Ansprüche an das neue Zuhause von Lea gestellt. Dennoch hoffen die Mitarbeiter des Mainzer Tierheims, dass sich jemand findet, der Spaß daran hat, viel mit Lea zu arbeiten und sie einfach so nimmt, wie sie ist. So könne sie endlich richtig im Leben ankommen.

Interessenten sollten bereits über viel Erfahrung im Umgang mit Hunden verfügen. © Tierschutzverein Mainz und Umgebung e.V.