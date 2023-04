Tierheime in Not: Werden zukünftig Haustiere einfach auf der Straße ausgesetzt?

Karsten Plücker ist Tierheimleiter der "Wau-Mau-Insel" in Kassel und wie viele andere besorgt um die Zukunft der Auffangstationen. © Swen Pförtner/dpa

Der wegen Energiekosten schwierige Winter ist gemeistert, doch die hessischen Tierheime gehen nicht froh in den Frühling. "Im Prinzip hat sich nicht viel verändert", erklärt Sigrid Faust-Schmidt vom hessischen Landestierschutzverband in Altenstadt. Die Liste der Probleme ist lang: höhere Kosten für Tierarzt, Angestellte und Futter, Personalmangel bei den Tierpflegern, weniger Vermittlungen, immer mehr Abgaben auch von schwierigen oder vernachlässigten Tieren.

Immerhin muss nun nicht mehr so viel geheizt werden wie in den kalten Monaten. Zudem können die Tierheime sich wieder mit Veranstaltungen Geld dazuverdienen. Auch sind die staatlichen Hilfen, etwa der Energiekostenzuschuss vom Land, bei den Heimen angekommen, die Spendenbereitschaft von privater Seite ist vielerorts ungebrochen.

"Dank unserer großartigen Mitglieder und Spender sind wir kostenmäßig sehr gut durch den Winter gekommen", berichtet Karsten Pflücker vom Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel. Der Tierschutzverein in Wiesbaden hat sogar neue Mitglieder und Tierpaten gewonnen, nach einem Aufruf in der Lokalzeitung wurde zudem Geld und Futter gespendet.

Schwierig ist die Lage trotzdem. "Das größte Problem ist die Erhöhung der GOT", sagt Faust-Schmidt. Die neue "Gebührenordnung für Tierärzte" mit ihren drastischen Erhöhungen ist seit dem 22. November 2022 in Kraft. Das trifft die Tierheime zum einen unmittelbar, wenn ihre Tiere behandelt werden müssen. So berichtet das Tierheim in Kassel, im Schnitt 30 bis 40 Prozent mehr für den Tierarzt zahlen zu müssen.

Besonders teuer wird es natürlich bei Operationen. "Wir sind bei einer OP schnell im vierstelligen Euro-Bereich", rechnet die Vorsitzende des Tierschutzvereins Wiesbaden, Henriette Hackl, vor.