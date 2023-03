Verschmust, verspielt und sehr lieb: Wer kümmert sich um Hundemädchen Lisa?

Frankfurt - Für das niedliche und total verspielte Hundemädchen Lisa sucht das Tierheim in Frankfurt am Main gerade ein neues Zuhause.

Lisa sei ein richtiger "Sonnenschein", sagen die Mitarbeiter des Frankfurter Tierheims. © Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Und das sollte eigentlich kein Problem sein: Denn die Mitarbeiter des Tierheims loben den im Mai 2022 geborenen Pinscher-Mix über alle Maßen.

Lisa war im Rahmen einer Sicherstellung in das Tierheim gekommen - ihr bisherigen Leben dürfte also nicht allzu rosig für sie ausgesehen haben. Das habe aber auf ihr freundliches Wesen glücklicherweise keinen negativen Einfluss gehabt, heißt es.

Lisa sei agil, verschmust, freundlich zu anderen Menschen und einfach ein "Sonnenschein".

Wer sich nun überlegt, Lisa zu adoptieren, sollte aber dennoch ein paar Dinge in Betracht ziehen.

So ist sie eben noch sehr jung und hat laut dem Tierheim noch vieles zu lernen. Grundkommandos, an der Leine laufen oder im Auto mitfahren sind alles Dinge, die man ihr noch beibringen sollte.



Auch lebt Lisa in einem Außenzwinger und ist noch nicht stubenrein. Allerdings halte sie den Zwinger sauber, sodass sie nach Ansicht der Mitarbeiter des Tierheims keine Probleme damit haben sollte, stubenrein zu werden.