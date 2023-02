Wegen Wohnungswechsel einfach abgegeben: Gibt es ein Happy End für diese Fellnase?

Frankfurt am Main - In seinem bisherigen Leben wurde Hundemann Sterling nicht wirklich wertgeschätzt. Nun sucht das Frankfurter Tierheim nach einem neuen sowie liebevollen Zuhause für den hübschen Rüden.

Vorausgesetzt natürlich, dass der flauschige Hundemann möglichst schnell an eine geeignete Person vermittelt werden kann.

Da verwundert es auch nicht wirklich, dass Sterling bis heute nicht stubenrein ist, keine Leinenführigkeit an den Tag legt und nur wenige Grundkommandos beherrscht.

Der Grund, wieso Sterling im Tierheim abgegeben wurde, ist so bezeichnend wie traurig in Bezug auf das junge Hundeleben, das er bislang führen musste. Sein Vorbesitzer gab den vierjährigen American Akita ab, weil er die Wohnung wechselte.

Weil der Vorbesitzer seine Wohnung wechselte, wurde der Hundemann im Frankfurter Tierheim abgegeben, das nun ein neues Zuhause für Sterling sucht.

Passend wären im Fall eines Akitas eher Einzelpersonen oder Paare ohne Kinder, da die Hunderasse dafür bekannt ist, sich nur an eine oder zwei Menschen binden zu möchten.

Außerdem sollten etwaige Adoptanten bereits Erfahrung mit Akitas oder ähnlichen Rassen vorweisen können.

In Japan, dem Herkunftsland der Rasse, gelten Akitas als Inbegriff der Treue, was sich auch in Sterlings Fall eindeutig zeigt. Er baut nach kurzer Anpassungsphase eine enge Verbindung zu seinen Bezugspersonen auf, schmust und kuschelt gerne. Manchmal liebt er es auch einfach herumzualbern und die lustige Fellnase zu spielen.

Ganz allgemein zeichnen sich Akitas durch Freundlichkeit, Aufmerksamkeit, Intelligenz und Selbstbewusstsein aus.

Ob Sterling mit seinen Artgenossen verträglich ist, kann gern vor Ort getestet werden. Die Mitarbeiter des Tierheims gehen aktuell davon aus, dass er eher Hündinnen zugewandt ist.

Katzen lehnt der attraktive Japaner hingegen ebenso ab, wie das gebürstet zu werden mit einem Kamm.