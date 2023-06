Zuckersüße Hündin ist bereit für ihr Glück, doch bei Luna ist Vorsicht geboten

Im Tierheim Mainz gibt es eine neue Zeitgenossin, die auf einen baldigen Umzug hofft. Labrador-Mix-Dame Luna braucht jedoch viel Konsequenz.

Von Angelo Cali

Mainz - Süßer geht es wohl kaum! Labrador-Hündin Luna verbringt ihre Zeit aktuell noch in den Hallen des Tierheims in Mainz, hofft aber auf einen baldigen Umzug. Doch die schöne Erscheinung der Vierbeinerin täuscht zumindest in Teilen, da bei Luna durchaus Vorsicht geboten ist, bevor man sich für ihre Adoption interessiert.

Labrador-Münsterländer-Mix-Hündin Luna liebt Kuscheleinheiten und Bewegung über alles. © Montage: Instagram/Tierheim Mainz Doch das Positive überwiegt bei der Labrador-Münsterländer-Mix-Dame über alle Maßen. Mit vier Jahren ist Luna im besten Hundealter - und das macht sich auch in ihrem Bewegungsdrang überaus deutlich. Beschrieben wird die schwarze Schönheit mit den faszinierenden Augen als aktives Powerpaket. Dabei muss sie von potenziellen Interessenten nicht nur körperlich, sondern auch geistig permanent gefördert werden. Wer dieser nahezu unbändigen Energie und Neugier nicht gerecht werden kann, der sollte fairerweise von einer Adoption der kleinen Fellnase absehen. Auch eine schnöde Gassirunde ist für Luna in der Regel nicht genug! Beschäftigt wird sie unter anderem gerne mit Aktivitäten wie Mantrailing, also der Suche nach Personen, oder der Begleitung einer ausgiebigen Jogging-Tour. Wenn man ihr gibt, was sie benötigt, so honoriert die Junghündin dies aber auch im Übermaß. Frankfurt Kriminalität Frankfurt: Exhibitionist auf E-Scooter bedrängt elfjähriges Mädchen Denn die Vierjährige liebt ihre Menschen, wenn sie zunächst einmal Vertrauen in sie gefasst hat, und zeigt sich gerne anhänglich und verschmust. Dennoch ist durchaus Vorsicht im Zusammenleben mit Luna geboten.

Labrador-Mix-Mädchen Luna kommt mit anderen Haustieren und Kindern nicht wirklich gut zurecht