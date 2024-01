17.01.2024 07:27 Wetter-Chaos: Mehr als 500 Flüge am Flughafen Frankfurt gestrichen

Am Frankfurter Flughafen sind wegen des Wintereinbruchs schon 570 Flüge gestrichen worden und es könnten noch mehr werden, so Fraport-Sprecherin am Morgen.

Frankfurt am Main - Tief Gertrud fordert folgenreiche Maßnahmen! Am Frankfurter Flughafen sind wegen des Wintereinbruchs schon 570 Flüge gestrichen worden und es könnten noch mehr werden. Am Frankfurter Flughafen sind für den Mittwoch mindestens 570 Flüge annulliert worden. Weitere könnten im Laufe des Tages noch hinzukommen. © Keutz TV-News/Alexander Keutz Bis zum Donnerstag könne aufgrund der Warnungen vor Schnee und Glätte nur ein stark eingeschränkter Flugverkehr stattfinden, teilte die Betreibergesellschaft Fraport bereits am Dienstag mit. Am Mittwoch fallen deshalb am Frankfurter Flughafen zahlreiche Flüge aus. Wie eine Fraport-Sprecherin am Morgen mitteilte, sind von 1047 geplanten Flügen bereits im Vorfeld 570 annulliert worden. Noch sei unklar, ob weitere hinzukommen, da man erst einmal die Wetterentwicklungen abwarten wolle. Passagieren empfehle man, sich vorab bei den Airlines über ihre Flüge zu informieren und bei Streichungen nicht zum Flughafen zu kommen.

Titelfoto: Keutz TV-News/Alexander Keutz