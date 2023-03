Baum stürzt bei Technoparty auf Jugendliche: Zehn Verletzte!

Hamburg - In der Nacht zu Samstag ist in Hamburg -Altona ein 15 Meter hoher Baum umgestürzt und hat dabei mehrere Jugendliche verletzt.

Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten vor dem Techno-Club. © Hamburg News/Chistoph Seemann

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes am Samstagmorgen gegenüber TAG24 bestätigte, wurden bei dem Vorfall insgesamt zehn Personen verletzt. Sieben von ihnen kamen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Bei einer Person bestand der Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung.

Die Jugendlichen hatten am Freitag gegen 23.30 Uhr in einer Schlange vor einem Technoclub in der Zeisestraße gestanden, als das Unglück passierte.

Der Baum mit einem rund 50 Zentimeter dicken Stamm sei aus bisher noch nicht geklärter Ursache entwurzelt worden und in den Innenhof des Veranstaltungsortes gekracht.