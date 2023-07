Diese Baustellen samt Sperrungen starten kommende Woche im Norden

Hamburg - Ganz schön was los auf den Straßen im Norden. In der kommenden Woche kommen zu den bestehenden Baustellen in und um Hamburg zahlreiche weitere dazu.

Auf den Autobahnen in und um Hamburg wird auch in den Sommerferien viel gebaut. (Symbolbild) © Jan Woitas/ZB/dpa

Auf der B433/Zeppelinstraße am Hamburger Flughafen wird die Entwässerung gereinigt. Dazu ist es notwendig, ab Montag, dem 24. Juli, bis Freitag, den 28. Juli, je einen Fahrstreifen in Richtung Innenstadt/Airport zu sperren. Das geschieht jeweils in der Zeit von 9 bis 15.30 Uhr, am Freitag ist bereits um 13 Uhr Schluss. Der Verkehr wird auf einer Spur an den Arbeiten vorbeigeführt.

Auf der A1 wird ab Montag, dem 24. Juli um 19 Uhr, bis Donnerstag, dem 27. Juli um 10 Uhr, die Anschlussstelle Reinfeld gesperrt, teilte die Autobahngesellschaft mit. Grund dafür ist die Montage einer neuen Brücke. Über Bad Oldesloe oder Lübeck-Moisling sowie Bargteheide - für den Schwerlastverkehr - erfolge die Umleitung.

Von Dienstag, dem 25. Juli ab 19 Uhr, bis Mittwoch, den 26. Juli um 10 Uhr, wird die Autobahn zwischen Bad Oldesloe und dem Autobahnkreuz Lübeck in beide Richtungen voll gesperrt. Die 15-stündige Vollsperrung sei bewusst in die Nacht während der Woche gelegt worden, da in dieser Zeit nur wenige Fahrzeuge fahren und am geringsten Verkehrsteilnehmer betroffen seien. Der Fernverkehr wird während dieser Zeit weiträumig umgeleitet. Das geschieht über die A20, die B207 und die A24.

Außerdem werden von Mittwoch, dem 26. Juli, bis Freitag, den 28. Juli, jeweils nachts in der Zeit von 19 bis 6 Uhr einzelne Fahrstreifen gesperrt.