Neue Großbaustelle im Hamburger Süden startet am Donnerstag

Hamburg - Im Hamburger Süden steht die nächste Großbaustelle an. Die Stader Straße (B73) wird saniert.

Auf der Stader Straße in Hamburg fahren bald die Baumaschinen. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Das Wetter der vergangenen Woche hat der Straße ordentlich zugesetzt. Daher muss die nördliche Fahrbahn zwischen der Anschlussstelle Hamburg-Heimfeld und der Autobahnbrücke A7 kurzfristig saniert werden, teilte die Verkehrsbehörde mit.

Die Auswirkungen für Pendler sollen dadurch gering ausfallen, dass sie voraussichtlich an zwei verlängerten Wochenenden ausgeführt werden.



Los geht es am morgigen Donnerstag um 10 Uhr. Bis Montag, dem 26. Februar um 5 Uhr werden die Fahrspuren stadtauswärts erneuert. Dazu wird der Verkehr in beide Fahrtrichtungen einstreifig auf der südlichen Fahrbahn geführt.

Die Ampel an der Anschlussstelle Heimfeld wird ausgeschaltet. Das Linksabbiegen fällt dort komplett weg. Die Auffahrt auf die A7 ist nur aus Richtung Buxtehude kommend möglich. Von der Autobahn abfahrende Fahrzeuge können nur nach rechts in Richtung Harburg abbiegen.

Weiter geht es von Freitag, dem 1. März, 5 Uhr bis Montag, 4. März, 5 Uhr. In dieser Zeit soll die Fahrbahnmitte saniert werden. Der Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen jeweils einspurig rechts auf der Hauptfahrspur geführt. Die Ampel an der Anschlussstelle Heimfeld bleibt angeschaltet, die Bushaltestellen, alle Anliegerzufahrten sowie die Geh- und Radwege können genutzt werden.