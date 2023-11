Flughafen Hamburg nach Schüssen gesperrt: Vater hält Tochter (4) als Geisel, Polizei verhandelt

Hamburg - Fast zwölf Stunden dauert der Großeinsatz am Hamburger Flughafen nun bereits an, nachdem sich am Samstag ein 35-jähriger bewaffneter Mann illegal Zugang zum Rollfeld verschafft hatte. Der Flugverkehr ist und bleibt vorerst eingestellt. Die Polizei verhandelt mit dem Geiselnehmer.

Der Mann war am gestrigen Samstagabend mit einem dunklen Auto bis auf das Vorfeld des Airports vorgedrungen. Er schoss mit der Waffe zweimal in die Luft und warf brennenden Flaschen aus dem Wagen.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot an Spezialkräften (SEK, BFE+) vor Ort im Einsatz. © HamburgNews

Auch am Sonntag hat das Flughafen-Drama noch kein Ende: Wie die Polizei am Sonntagmorgen auf X mitteilte, dauert der Großeinsatz weiterhin an. Die Verhandlungsgruppe habe inzwischen Kontakt zum Geiselnehmer aufgenommen. "Die Lage ist weiterhin statisch", so die Beamten.

Wieso es noch nicht zu einem Zugriff kam, erklärt die Polizei Hamburg auf X: "Solange es Hoffnung auf ein gewaltfreies Ende gibt, werden wir alles daran setzen! Unser oberstes Ziel ist die Unversehrtheit des Kindes."

Nach aktuellem Stand sind bereits 61 Flüge annulliert, weitere können folgen, wie der Hamburg Airport bereits in der Nacht mitteilte. Geplant sind am Sonntag insgesamt 286 Flüge (139 Abflüge und 147 Ankünfte) mit rund 34.500 Passagieren. "Zur Zeit ist noch unklar, wann der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Es ist davon auszugehen, dass es den gesamten Tag über zu weiteren Streichungen und Verzögerungen kommen wird", meldet Janet Niemeyer, Pressesprecherin am Hamburg Airport.

Das Großaufgebot der Polizei wird inzwischen auch unterstützt von Polizeihunden. Außerdem kreist eine Drohne über das Gelände.