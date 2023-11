Geisel-Drama am Flughafen: Vater vermutlich in Besitz einer scharfen Waffe

Fast zwölf Stunden dauert der Großeinsatz am Hamburger Flughafen nun bereits an.

Von Alice Nägle

Hamburg - Etwa 16 Stunden dauert der Ausnahmezustand am Hamburger Flughafen nun bereits an, nachdem sich am Samstag ein 35-jähriger bewaffneter Mann illegal Zugang zum Rollfeld verschafft hatte. Der Flugverkehr ist und bleibt vorerst eingestellt. Die Polizei verhandelt mit dem Geiselnehmer und hat Blickkontakt zu der offenbar körperlich unversehrten Tochter (4).

Der bewaffnete Geiselnehmer (35) hat sich mit seiner Tochter (4) in einem dunklen Auto hinter dieser Turkish-Airlines-Maschine verschanzt. © HamburgNews Der Mann war am gestrigen Samstagabend mit einem dunklen Auto bis auf das Vorfeld des Airports vorgedrungen. Er schoss mit der Waffe zweimal in die Luft und warf brennenden Flaschen aus dem Wagen. Wie die Polizei bestätigte, hält er seine vierjährige Tochter als Geisel und hat sich mit dieser im Auto verschanzt. Informationen zufolge solle es sich höchstwahrscheinlich um einen Sorgerechtsstreit handeln. Der Flugverkehr wurde noch am Abend komplett eingestellt, mehrere Tausend Passagiere mussten evakuiert werden. Der Flughafen ist seit Sonnabend um 20.24 Uhr komplett gesperrt. Auch eine Anreise zum Airport ist nicht möglich. Hamburg Crime Bewaffnete stürmen Sportsbar in Hamburg: Drei Festnahmen! Im Einsatz ist derzeit ein Großaufgebot der Bundespolizei, Polizeipsychologen und auch das Spezialeinsatzkommando (SEK). Auch eine Beweis- und Festnahmeeinheit (BFE+) der Bundespolizei ist vor Ort, die für die Terrorismusbekämpfung ausgebildet wurde.

Die Lage ist auch am Morgen weiterhin statisch. Der Bewaffnete verschanzt sich weiterhin mit seiner Tochter in dem dunklen Auto hinter der Turkish Airlines Maschine. Die Polizei verhandelt mit dem Geiselnehmer. © Daniel Bockwoldt/dpa

Tausende Reisende wurden am Samstagabend mit Bussen evakuiert. © Citynewstv

Geiselnehmer vermutlich in Besitz von schweren Waffen

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot an Spezialkräften (SEK, BFE+) vor Ort im Einsatz. © HamburgNews Auch am Sonntag hat das Flughafen-Drama noch kein Ende: Wie die Polizei am Sonntagmorgen auf X mitteilte, dauert der Großeinsatz weiterhin an. Die Verhandlungsgruppe habe inzwischen Kontakt zum Geiselnehmer aufgenommen. Wieso es noch nicht zu einem Zugriff kam, erklärt die Polizei Hamburg auf X: "Solange es Hoffnung auf ein gewaltfreies Ende gibt, werden wir alles daran setzen! Unser oberstes Ziel ist die Unversehrtheit des Kindes." Inzwischen hat die Polizei offenbar Blickkontakt mit der Vierjährigen. Nach Einschätzung der Einsatzkräfte sei das Kind körperlich unversehrt: "Wir gehen im Moment davon aus, dass es dem Kind körperlich gut geht. Das sagt uns der Blickkontakt, den wir im Moment haben, und die Telefonate mit dem Täter, da ist das Kind im Hintergrund zu hören", sagte Polizei-Sprecherin Sandra Levgrün am Sonntag gegenüber der dpa am Flughafen. "Wie es seelisch aussieht, darüber mag ich nicht spekulieren." Hamburg Crime Drogen-Hotspot Hamburger Hafen: So will die Politik gegen die Kriminellen vorgehen Die Polizei Hamburg teilte außerdem auf X mit, dass man aktuell davon ausgehen müsse, dass der Mann im Besitz einer scharfen Schusswaffe ist und sogar andere Sprengsätze unbekannter Art bei sich hat. Das Großaufgebot der Polizei wird inzwischen auch unterstützt von Polizeihunden. Zudem kreist eine Drohne über das Gelände.

Der Hamburger Flughafen bleibt weiterhin gesperrt:

Nach aktuellem Stand sind außerdem bereits viele Flüge annulliert, weitere können folgen, wie der Hamburg Airport bereits in der Nacht mitteilte. Geplant sind am Sonntag insgesamt 286 Flüge (139 Abflüge und 147 Ankünfte) mit rund 34.500 Passagieren. "Zur Zeit ist noch unklar, wann der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Es ist davon auszugehen, dass es den gesamten Tag über zu weiteren Streichungen und Verzögerungen kommen wird", meldet Janet Niemeyer, Pressesprecherin am Hamburg Airport. Wegen des Ausnahmezustandes, mussten seit gestern außerdem etwa 250 Passagiere am Flughafen untergebracht werden. Ungefähr 200 Personen schliefen in Hotels. Die Reisenden seien dabei eher aufgeregt, als psychisch belastet gewesen.

Versäumnisse beim Sicherheitskonzept des Flughafens?

Durch diese Schranke soll sich der Geiselnehmer Zugriff verschafft haben. © Jonas Walzberg/dpa Der bewaffnete Geiselnehmer ist nicht der erste, der sich unbefugten Zutritt zum Flughafengelände verschaffen konnte. Bereits im Mitte Juli waren Aktivisten der "Letzten Generation" mit Fahrrädern auf das Rollfeld vorgedrungen - sie hatten sich durch einen Zaun geschnitten. Wie eine Flughafensprecherin am Sonntag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) sagte, gäbe es dennoch keine Versäumnisse bei der Sicherung des Geländes: "Die Sicherung des Geländes entspricht allen gesetzlichen Vorgaben und übertrifft diese größtenteils." Da der Flughafen allerdings einer Größe von etwa 800 Fußballfeldern entspricht, könne man nie komplett ausschließen, dass sich unbefugte Personen auf hochkriminelle Art und "mit brachialer Gewalt" Zutritt zum Sicherheitsbereich verschaffen können. Damit die Sicherheit des Luftverkehrs zu jeder Zeit gewährleistet werden kann, seien Alarmketten etabliert, die auch im Zuge des aktuellen Vorfalls "einwandfrei gegriffen haben". Umgehend sei der Flugbetrieb nach dem unbefugten Zutritt eingestellt und der Täter lokalisiert worden.