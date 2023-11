Geisel-Drama am Hamburger Flughafen: Kind noch immer als Geisel, Mutter am Airport

Hamburg - Etwa 17 Stunden dauert der Ausnahmezustand am Hamburger Flughafen nun bereits an, nachdem sich am Samstag ein 35-jähriger bewaffneter Mann illegal Zugang zum Rollfeld verschafft hatte. Der Flugverkehr ist und bleibt vorerst eingestellt. Die Polizei verhandelt mit dem Geiselnehmer und hat Blickkontakt zu der offenbar körperlich unversehrten Tochter (4).