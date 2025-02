15.02.2025 08:36 Familien-Streit endet in Messerstecherei: Täter auf der Flucht

Nach ersten Erkenntnissen soll am späten Freitagabend ein Familienstreit in einer Wohnung in Hamburg-Altona eskaliert sein.

Von Madita Eggers

Hamburg - Nach ersten Erkenntnissen soll am späten Freitagabend ein Familienstreit in einer Wohnung in Hamburg-Altona eskaliert sein. Zwei Männer wurden mutmaßlich durch ein Messer schwer verletzt. Der Täter ist flüchtig. Ein Polizeiauto vor dem betroffenen Mehrfamilienhaus im Piependreiherweg. © Lenthe-Medien/Schmid Der Vorfall soll sich gegen 21 Uhr im Piependreiherweg ereignet haben, so ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg. Demnach handelt es sich bei den Opfern um einen 22 und einen 55 Jahren alten Mann. Beide wurden mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ebenso eine Frau, die unter Schock stand und ebenfalls Teil der Auseinandersetzung gewesen sein soll. Hamburg Crime Blutiger Streit im Auto! Mehrere Personen gehen plötzlich aufeinander los Der mutmaßliche Täter ist noch auf der Flucht, so der Sprecher. Fahndungsmaßnahmen blieben bis jetzt ohne Erfolg. Bilder vom Tatort zeigen, dass die Spurensicherung noch bis spät in die Nacht im Einsatz war. Die Spurensicherung stellte bis spät in der Nacht Hinweise sicher. © Lenthe-Medien/Schmid Die genauen Hintergründe der Tat sowie der Hergang sind noch unklar. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Lenthe-Medien/Schmid