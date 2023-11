Lehrerin mit Waffe an Hamburger Schule bedroht: Vier Jugendliche festgenommen

Hamburg - Ein Großaufgebot der Polizei war am Mittwoch im Hamburger Nobelviertel Blankenese wegen einer Bedrohungslage in der dortigen Stadtteilschule im Einsatz. Auch der Gebrauch einer Schusswaffe stand im Raum. Nun soll die Polizei vier Jugendliche festgenommen haben.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot samt SEK vor Ort. © HamburgNews/Christoph Seemann

Sie sollen im Bereich einer Schule in der Mendelssohnstraße im Stadtteil Bahrenfeld festgenommen worden sein, berichtet T-Online am späten Nachmittag.

Dort habe es im Laufe des Tages auch eine Bedrohung gegeben. Ob es die Verdächtigen aus der Schule in Blankenese sind, sei noch unklar.

Gegen 15.15 Uhr war die Überprüfung der Schule in Blankenese durch die Spezialkräfte abgeschlossen, teilte die Polizei via "X" mit.

"Die Schüler werden in Kürze aus der Schule geleitet und mit HVV-Bussen in die Reichspräsident-Ebert-Kaserne gebracht. Dort können sie von Angehörigen abgeholt werden bzw. den Nachhauseweg antreten", hieß es weiter.



Es lägen aktuell keine weiteren Hinweise auf eine Bedrohungslage vor.

"Wir haben keine konkreten Hinweise auf die beiden Täter", so Sprecher Holger Vehren. Weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen schließen sich nun an. Zeugenbefragung der Lehrerin, die bedroht worden ist. Darüber hinaus auch die achte Klasse, in der das ganze stattgefunden hat, so der Sprecher.

Die Polizei war am Vormittag mit starken Kräften vor Ort, weil zunächst auch der Gebrauch einer Schusswaffe im Raum stand.