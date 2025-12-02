 6.220

Nach Schüssen in Burgerladen: Täter noch immer auf der Flucht

In der Gärtnerstraße in Hamburg fielen im Burgerladen "Burger Legends" am Montagabend plötzlich Schüsse. Ein 28-Jähriger wurde dabei schwer verletzt.

Von Jana Steger, Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Schüsse in der Hansestadt! In der Gärtnerstraße fielen im Burgerladen "Burger Legends" am Montagabend plötzlich Schüsse.

In Hamburg sind am Montagabend Schüsse in einem Burgerladen gefallen.
© NEWS5 / René Schröder

Das bestätigte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.

Laut BILD sollten sich die Kugeln offenbar gezielt gegen einen Mitarbeiter des Restaurants gerichtet haben.

Nach Angaben der Polizei wird am Dienstagmorgen weiterhin nach dem oder den Tätern gefahndet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen.

Gleich mehrere Schüsse hätten den Mann am Montagabend im Bein getroffen. Rettungskräfte versorgten ihn anschließend in einer nahegelegenen Klinik.

Draußen spielte sich daraufhin ein Großeinsatz ab: Der oder die Täter konnten unerkannt flüchten, verschwanden in der Nacht.

Am Dienstagmorgen fahndet die Polizei weiter nach dem oder den Tatverdächtigen.
© Christoph Seemann/Hamburg News

Auch ein Hubschrauber war am Montagabend im Einsatz. Zusätzlich sollte die Spezialeinheit "USE" angerückt sein, um das Umfeld zu sichern.

Erstmeldung, 1. Dezember, 21.54 Uhr; zuletzt aktualisiert, 2. Dezember, um 7.06 Uhr.

Titelfoto: Christoph Seemann/Hamburg News

