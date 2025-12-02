Nach Schüssen in Burgerladen: Täter noch immer auf der Flucht

Hamburg - Schüsse in der Hansestadt ! In der Gärtnerstraße fielen im Burgerladen "Burger Legends" am Montagabend plötzlich Schüsse. Ein 28-Jähriger wurde dabei schwer verletzt.

In Hamburg sind am Montagabend Schüsse in einem Burgerladen gefallen. © NEWS5 / René Schröder

Das bestätigte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.

Laut BILD sollten sich die Kugeln offenbar gezielt gegen einen Mitarbeiter des Restaurants gerichtet haben.

Nach Angaben der Polizei wird am Dienstagmorgen weiterhin nach dem oder den Tätern gefahndet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen.

Gleich mehrere Schüsse hätten den Mann am Montagabend im Bein getroffen. Rettungskräfte versorgten ihn anschließend in einer nahegelegenen Klinik.

Draußen spielte sich daraufhin ein Großeinsatz ab: Der oder die Täter konnten unerkannt flüchten, verschwanden in der Nacht.