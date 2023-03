Schüsse auf Mann in Hamburg: Polizei sucht nach Zeugen

Hamburg - Nach Schüssen auf einen Mann (33) in Hamburg am Montag ermittelt die Polizei die Hintergründe der Tat.

Die Polizei untersuchte am Montagmittag einen möglichen Tatort in Hamburg-Veddel. © Blaulicht-News.de

Da der Verletzte sich weiterhin unkooperativ zeige, seien die Umstände des Vorfalls nach wie vor unklar, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen.



Eine andere Person hatte den 33-Jährigen in ein Krankenhaus in Wilhelmsburg gebracht, war aber sofort wieder verschwunden.

Der Mann musste notoperiert werden, wie ein Polizeisprecher erklärte. Lebensgefahr bestand jedoch nicht.

Beamte hatten eine umfangreiche Suche nach dem möglichen Tatort und den Hintergründen des Falls gestartet. Dies blieb zunächst erfolglos.

Möglicherweise stehe die Schussverletzung jedoch in Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung in einem Eiscafé in der Veddeler Brückenstraße.