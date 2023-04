29.04.2023 09:16 Streit bei Konzert eskaliert: Zwei Personen durch Stiche zum Teil lebensgefährlich verletzt

In Hamburg wurden in der Nacht zu Samstag zwei Menschen bei einem Streit während eines Konzerts im Hit-House in Bergedorf zum Teil lebensgefährlich verletzt.

Von Nora Petig

Hamburg - In Hamburg wurden Freitagnacht zwei Personen durch Stiche zum Teil lebensgefährlich verletzt. In Hamburg Bergedorf-West hat es eine Messerstecherei gegeben! © Christoph Seemann Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hamburg auf TAG24-Nachfrage erklärte, sei es gegen 23.25 Uhr während eines Konzertes im Hit-House (Bergedorf-West) zu einem Streit gekommen, der sich anschließend nach draußen verlagerte. Zwei Personen wurden schwer verletzt aufgefunden, hieß es weiter. Eine habe Stiche in den Bauch, in den Brustkorb und am Arm erlitten. Ihr Zustand sei aber stabil. Die zweite Person wurde den Angaben zufolge durch einen Stich im Bauchraum verletzt. Es sei unter anderem zu einem Darmaustritt gekommen. Es bestand akute Lebensgefahr. Über den derzeitigen Zustand konnte die Sprecherin am Samstagmorgen noch keine Auskunft geben. Nach ersten Erkenntnissen sollen fünf Personen im Anschluss vom Tatort geflüchtet sein. Im Zuge der Fahndung seien später in einem nahegelegenen Bahnhof drei Menschen festgenommen worden. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Mordkommission dauern an.

Titelfoto: Christoph Seemann