Überfall auf 87-Jährige in Hamburg-Winterhude: Polizei sucht Zeugen

Hamburg - Am Montag soll ein noch unbekannter Täter in Hamburg -Winterhude versucht haben, eine 87-jährige Frau auf offener Straße zu berauben. Die Dame wurde dabei verletzt. Die Polizei sucht nun nach dem Täter.

Eine 87-jährige Frau wurde am Montag in Hamburg-Winterhude am helllichten Tag überfallen (Symbolbild). © Friso Gentsch/dpa (Symbolbild)

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei es am Montag in der Maria-Louisen-Straße im Hamburger Stadtteil Winterhude zu dem Überfall gekommen.

Der mutmaßliche Dieb habe versucht, die 87-Jährige anzugreifen, als sie an einer Bushaltestelle wartete. Er habe ihr die Halskette entreißen wollen, wodurch die Frau zu Boden gefallen sein soll und sich dabei verletzte.

Der Täter sei ohne Beute Richtung Klosterstern (Eppendorf) geflüchtet. Der geschädigten Dame kam ein Rettungswagen zu Hilfe.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die Aussagen zum Täter und dem Überfall machen können.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: