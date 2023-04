Versuchtes Tötungsdelikt: Mann mit Stichverletzungen gefunden

Hamburg - Ein Mann ist in Hamburg-Harburg von einem Unbekannten niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden.

Der schwer verletzte Mann wurde auf der Straße gefunden. © André Lenthe Fotografie

Ein Passant hatte den Schwerverletzten am Samstagabend gegen 21.21 Uhr an der Ecke Nöldekestraße/Lassallestraße gefunden und die Polizei alarmiert, wie die Beamten am Sonntag mitteilten.

Der Mann wies mehrere Stichverletzungen auf. Er kam ins Krankenhaus und wurde operiert.

Der Verletzte hatte sich zu dem Ort geschleppt, wo er gefunden wurde. Wo sich der Tatort befindet, ist noch unklar. Die Polizei fahndete in der Umgebung nach einem möglichen Täter.