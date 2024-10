Wieder fallen Schüsse in Hamburg! Junger Mann getroffen

Hamburg - Schon wieder Schüsse in Hamburg ! Im Stadtteil Rahlstedt wurde ein 23 Jahre alter Mann in der Nacht zum Sonntag angeschossen.

Der oder die Täter entkamen mit einem Auto, in dem mehrere Personen saßen.

Er befindet sich aber nicht in Lebensgefahr. Mit einem Rettungswagen kam er ins Krankenhaus.

Erst in der späten Freitagnacht fielen Schüsse im Phoenix-Viertel, es gab keine Verletzten. Am Samstag wurde ein Mann in Billstedt erschossen.