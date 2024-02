Demo gegen Abriss der Sternbrücke legt Verkehr lahm, Polizei muss einschreiten

Hamburg - Am frühen Montagmorgen haben rund 180 Leute für einen sofortigen Baustopp an der Sternbrücke demonstriert. Eigentlich wollte die Deutsche Bahn am heutigen Montag mit den Bauarbeiten für den Neubau der 100 Jahre alten Brücke in Hamburg-Altona beginnen, doch sollen die vom Eisenbahn-Bundesamt (EBA) festgelegten Auflagen für den Baubeginn bisher nicht vollständig erfüllt worden sein.