08.09.2023 08:08 Brandanschläge auf Hamburger Bahnstrecken?

Gleich drei Einsätze an Bahngleisen in Hamburg haben Polizei und Feuerwehr in der Donnerstagnacht beschäftigt. Der Verdacht der Brandstiftung steht im Raum.

Von Oliver Wunder

Hamburg - Waren Brandstifter in Hamburg unterwegs? Gleich drei Einsätze an Bahngleisen haben Polizei und Feuerwehr in der Donnerstagnacht beschäftigt. An der Waltershofer Straße brannte ein Kabelschacht. © Christoph Seemann/HamburgNews Das erste Feuer wurde gegen 2.40 Uhr im Bereich der Güterumgehungsbahn in Lokstedt gemeldet, wie ein Sprecher der Bundespolizei zu TAG24 sagte. In Höhe der Straße Deelwisch brannte ein Kabelschacht. Die Feuerwehr hat den Brand schnell gelöscht. Am Kabelschacht fanden Bundespolizisten Manipulationsspuren. Daher wird der Verdacht der Brandstiftung geprüft. Nur wenig später – gegen 3.10 Uhr – meldete der Lokführer eines Güterzuges im Stadtteil Allermöhe einen Brand. Gleichzeitig stellte die Deutsche Bahn einen Ausfall ihrer Computer-Systeme fest, so der Bundespolizeisprecher. Hamburg Feuerwehreinsatz Brand in Hamburg: Feuerwehr im Hafen im Einsatz Bei einer Überprüfung vor Ort entdeckten Polizei und Feuerwehr allerdings keinen Brand mehr. Am Freitag sollen Ermittler die Strecke bei Tageslicht überprüfen. Feuerwehr und Polizei wurden auch wegen eines gemeldeten Brandes in Allermöhe alarmiert. © Christoph Seemann/HamburgNews Polizei setzt Spürhund ein Wurde der Kabelschacht in Höhe Waltershofer Straße angezündet? © Christoph Seemann/HamburgNews Der dritte Brand wurde um 3.57 Uhr an der Hafenbahn gemeldet, sagte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg. Aus einem Kabelschacht an der Bahntrasse neben der Waltershofer Straße schlugen Flammen, die ein Lokführer schnell mit einem Handfeuerlöscher ersticken konnten. Da ein Verdächtiger am Gleis vermutet wurde, suchte die Polizei mithilfe eines Hundes den Bereich ab, fand aber niemanden. Die Polizei Hamburg übernimmt in allen Fällen die Ermittlungen. Die Hintergründe der mutmaßlichen Brandanschläge auf Bahnstrecken sind unklar. Zum Sachschaden liegen keine Angaben vor.

Titelfoto: Montage: Christoph Seemann/HamburgNews (2)