Brandanschläge? Bahnstrecke Hamburg-Berlin gesperrt

Hamburg - Brände in der Donnerstagnacht an Bahnstrecken in Hamburg haben am Freitag massive Auswirkungen auf den Bahnverkehr.

An der Waltershofer Straße brannte ein Kabelschacht. © Christoph Seemann/HamburgNews

Wie die Bahn am Vormittag mitteilte, kommt es aufgrund von Vandalismusschäden zwischen Hamburg und Berlin sowie Hamburg und Rostock im Fernverkehr zu Verspätungen und Ausfällen.

Diese Züge fallen aus:

ICE-, IC- und EC-Züge Hamburg – Berlin – Erfurt – Süddeutschland nur zwischen Hamburg und Berlin

ICE- und IC-Züge Hamburg – Rostock – Stralsund (– Ostseebad Binz) komplett

Die stündlich zwischen Hamburg und Berlin fahrenden ICE-Züge werden umgeleitet. Dadurch verlängert sich die Fahrtzeit um etwa 30 Minuten. Die Bahn rechnet bei einzelnen Zügen mit etwa 60 Minuten Verspätung. Dazu kommt eine hohe Auslastung.

Derzeit arbeite das Personal an der Störungsbeseitigung. Vermutlich dauere das aber bis in die Abendstunden.

Schuld an der Misere ist ein Brand an der Strecke in Hamburg, bestätigte die Bundespolizei. Gleich drei Einsätze an Bahngleisen haben Polizei und Feuerwehr in der Donnerstagnacht beschäftigt.