19.10.2023 10:50 Elbtunnel nach Brand in Richtung Norden gesperrt

Feuerwehreinsatz in Hamburg: Am Donnerstagvormittag brannte es auf der A7. Der Elbtunnel war daher in beide Richtungen voll gesperrt.

Von Oliver Wunder

Hamburg - Feuerwehreinsatz in Hamburg! Am Donnerstagvormittag brannte es auf der A7. Der Elbtunnel war daher in beide Richtungen voll gesperrt. Der Elbtunnel ist wegen eines Brandes gesperrt. (Symbolbild) © Georg Wendt/dpa Wie die Polizei gegen 9.35 Uhr auf X, ehemals Twitter, schrieb, brannte in der ersten Röhre ein Fahrzeug. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, hieß es um 10.30 Uhr. Wegen des Einsatzes war der Tunnel in beide Richtungen voll gesperrt. Die vierte Röhre in Richtung Süden konnte nach Ende der Löscharbeiten wieder freigegeben werden, in Richtung Norden besteht die Vollsperrung weiter, teilte die Autobahngesellschaft mit. Es wird empfohlen die A7 weiträumig in Richtung Norden über A1, A21 und B205 zu umfahren. Hamburg Feuerwehreinsatz 30 Meter hohe Kastanie begräbt Radfahrer und Autos unter sich Wegen der Sperrung kommt es zu erheblichem Stau. Aus Richtung Süden stehen die Autos ab Dreieck Südwest etwa auf zehn Kilometer Länge, aus Richtung Norden sind es ab dem Dreieck Hamburg-Nordwest sechs Kilometer. Außerdem wird die Anschlussstelle Othmarschen geräumt und die Walderseestraße im Stadtteil Bahrenfeld ist gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Der Verkehr wird von der Reventlowstraße abgeleitet. In Fahrtrichtung Norden sind die Anschlussstellen Heimfeld und Waltershof gesperrt und der Verkehr wird abgeleitet. Der Bereich soll weiträumig umfahren werden. Autofahrer wurden dazu aufgerufen, an die Rettungsgasse zu denken. Erstmeldung: 10.33 Uhr. Zuletzt aktualisiert: 10.50 Uhr.

