Feuer im S-Bahntunnel? Sperrung auf wichtiger Strecke
Hamburg - Feuerwehreinsatz in der Hansestadt: Am Bahnhof Altona wurde im Bereich der S-Bahntunnel Qualm gemeldet.
Gegen kurz nach 17 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert.
Der Grund: Vor Ort sei zunächst ein Brandgeruch wahrgenommen worden, so ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage von TAG24.
Nach Überprüfung durch die Einsatzkräfte konnte tatsächlich eine leichte Rauchentwicklung festgestellt werden. Ein Feuer soll es jedoch nicht gegeben haben.
Wegen des Einsatzes wurde der S-Bahnverkehr gestoppt. Aktuell fahren keine Bahnen über Jungfernstieg. Demnach werden alle Linien über Dammtor umgeleitet. Mit Verspätungen sei zu rechnen.
Lange dürfte die Sperrung jedoch nicht mehr andauern, so der Sprecher abschließend.
Titelfoto: Niklas Graeber/dpa