Feuer im S-Bahntunnel? Sperrung auf wichtiger Strecke

Hamburg - Feuerwehreinsatz in der Hansestadt : Am Bahnhof Altona wurde im Bereich der S-Bahntunnel Qualm gemeldet.

Wegen Brandgeruchs ist die Feuerwehr am Bahnhof Altona in Hamburg im Einsatz. (Symbolfoto) © Niklas Graeber/dpa

Gegen kurz nach 17 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert.

Der Grund: Vor Ort sei zunächst ein Brandgeruch wahrgenommen worden, so ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage von TAG24.

Nach Überprüfung durch die Einsatzkräfte konnte tatsächlich eine leichte Rauchentwicklung festgestellt werden. Ein Feuer soll es jedoch nicht gegeben haben.