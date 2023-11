08.11.2023 22:17 Feuer in Hamburg: Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

In Hamburg ist am Mittwochabend in einer Wohnunterkunft im Ausschläger Weg/Ecke Eiffestraße ein Feuer ausgebrochen.

Hamburg - In Hamburg ist am Mittwochabend in einer Wohnunterkunft im Ausschläger Weg/Ecke Eiffestraße ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehrleute am Einsatzort. © Lenthe-Medien/Schmid Nach unbestätigten Informationen von vor Ort waren rund 70 Feuerwehrleute im Einsatz. Demnach erlitten zwei Personen eine Rauchvergiftung und mussten medizinisch versorgt werden. Erstmeldung, 8. November, 20.57 Uhr. Update, 8. November, 22.17 Uhr.

