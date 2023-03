23.03.2023 06:51 Geparktes Auto geht in Flammen aus und brennt aus

In Hamburg-Jenfeld ist in der Nacht zu Donnerstag ein Auto eines Pflegedienstes in Brand geraten. Ein weiteres Fahrzeug wurde ebenfalls beschädigt.

Von Robert Stoll

Hamburg - In der Nacht zu Donnerstag ist im Hamburger Stadtteil Jenfeld ein Auto eines Pflegedienstes ausgebrannt. Das Auto brannte komplett aus. © HamburgNews/Christoph Seemann Wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes auf TAG24-Nachfrage erklärte, hatte ein Anwohner gegen 1.49 Uhr das brennende Fahrzeug in der Grunewaldstraße bemerkt und alarmierte die Feuerwehr. Vor Ort hatten die Einsatzkräfte Probleme beim Löschen mit dem Benzintank, da dieser immer wieder aufgeflammt war. Erst als die Feuerwehr zum Löschschaum griff, war der Brand gelöscht. Von dem Pflegedienst-Auto blieb bis auf das Stahlgerippe nichts mehr übrig. Ein Smart, der unmittelbar neben dem brennenden Wagen stand, wurde durch die Hitze ebenfalls beschädigt. Wie es zu dem Feuer gekommen ist, war am Donnerstagmorgen noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: HamburgNews/Christoph Seemann