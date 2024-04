Großbrand in Hamburg: Feuerwehr gibt Entwarnung

Hamburg - Alarm in Hamburg : Im Stadtteil Poppenbüttel gab es am heutigen Donnerstag einen Großbrand. Die Feuerwehr warnte vor dem Rauch.

Einsatz in Hamburg-Poppenbüttel: In einer Tiefgarage geriet ein Auto in Brand. Die Feuerwehr warnte vor der starken Rauchentwicklung. © News5/Schröder

Laut der Warnmeldung, die die Kräfte unter anderem über die Warn-App NINA veröffentlichten, zog die Rauchwolke in Richtung Nordosten.

Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten, zudem Lüftungen und Klimaanlagen abschalten. Das Gebiet sollte weiträumig umfahren werden. Um 18.03 wurde die Warnung schließlich aufgehoben.

Ein Sprecher hatte auf TAG24-Nachfrage erklärt, dass es sich um ein Feuer in einer Tiefgarage in der Straße Sonnenhöhe handelte. Demnach geriet ein dort abgestellter Wagen um kurz nach 15 Uhr in Brand.

Wegen der starken Rauchentwicklung musste ein angrenzendes Wohnhaus evakuiert werden, verletzt wurde aber niemand.