Großbrand in Hamburg-Veddel: Lagerhalle und Autos in Flammen

Hamburg - Eine Lagerhalle und mehrere Autos haben in Hamburg -Veddel gebrannt.

Feuerwehrleute löschen den Brand in einer Lagerhalle. © Steven Hutchings/dpa

Das teilte ein Sprecher der Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag mit. Polizeibeamte meldeten ihm zufolge den Brand kurz nach 1.30 Uhr.

Danach seien rund 75 Einsatzkräfte vor Ort gewesen, um das Feuer in der etwa 60 Quadratmeter großen Halle zu löschen. Eine benachbarte Lagerhalle sei zunächst nicht vom Feuer betroffen gewesen.

Die Feuerwehr ging davon aus, dass der Einsatz mindestens bis in die Morgenstunden dauern werde. Zur Brandursache machte der Sprecher zunächst keine Angaben.



Erst am Montagnachmittag hatte es ganz in der Nähe auf dem Gelände eines Schrotthandels in Hamburg-Veddel eine starke Rauchentwicklung gegeben. Der Notruf war gegen 14.20 Uhr eingegangen.