Carportbrand droht auf Wohnhaus überzugreifen: Feuerwehr kommt wegen Hunden nicht ins Gebäude

In Hamburg ist am Samstagabend ein fünf mal fünf Meter großer Carport in Flammen aufgegangen. Das Feuer drohte, auf ein Wohnhaus überzugreifen.

Von Nora Petig

Hamburg - In Hamburg ist am Samstagabend ein fünf mal fünf Meter großer Carport in Flammen aufgegangen und drohte auf ein Wohnhaus überzugreifen. Feuerwehrleute am Einsatzort. © Lenthe-Medien In dem Anbau befand sich wohl auch Sperrmüll, so ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24.

In das Gebäude selbst hinein konnten die Einsatzkräfte erst, nachdem ein Hundeführer der Polizei zwei größere Hunde gesichert und raus geführt hatte.

Eine Frau musste rettungsdienstlich versorgt werden, konnte aber vor Ort verbleiben. Nach rund zweieinhalb Stunden war das Feuer gegen 22.30 Uhr aus - inklusive Nachlöscharbeiten.

