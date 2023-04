Hamburger-Dom-Besucher bleiben in Überkopf-Fahrgeschäft stecken

Rettungskräfte auf dem Hamburger Dom. © Christoph Seemann

Fünf weitere Nutzer des Fahrgeschäfts "Jekyll und Hyde" mussten am Montagnachmittag vorübergehend in etwa 15 Metern Höhe ausharren, wie ein dpa-Reporter beobachtete.

Sie wurden währenddessen von Höhenrettern über Kräne betreut.

Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Grund für den Einsatz war ein Stromausfall just in dem Moment, als sich der Arm des Fahrgeschäfts fast in waagerechter Position befand.