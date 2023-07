Lauter Knall in Hamburg: Mutmaßliche Explosion nahe Hauptbahnhof

Zahlreiche Einsatzkräfte sind aktuell aufgrund einer mutmaßlichen Explosion in der Hamburger Innenstadt im Einsatz. © News5

Ein Sprecher der Polizei Hamburg bestätigte gegenüber TAG24 den Einsatz "vieler" Einsatzkräfte in dem betroffenen Gebiet.

Derzeit wird von einer "mutmaßlichen" Explosion gesprochen, was genau passiert ist, ist jedoch noch völlig unklar. Zurzeit läuft der Einsatz noch.

Eine Person ist bei dem Vorfall verletzt worden, so der Sprecher. Augenzeugen berichten von einem an den Händen und am Oberkörper schwer verletzten Mann.

Zudem sollen sich mehrere Personen nach dem lauten Knall fluchtartig von der Grünfläche entfernt haben.