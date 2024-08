26.08.2024 14:24 Mercedes geht in Hamburg Flammen auf

Von Rosalie Fischer

Hamburg - In Hamburg ist am Montagmittag ein Mercedes in Flammen aufgegangen. Feuerwehrleute löschen den brennenden Mercedes. Viel blieb von dem Auto am Ende nicht mehr übrig. © Lenthe-Medien Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf TAG24-Nachfrage erklärte, stand der brennende Wagen gegen 12.20 Uhr auf einem Hinterhof einer Werkstatt am Traunweg und konnte durch die alarmierten Feuerwehrleuten gelöscht werden. Wie auf Bildern der Einsatzstelle zu sehen ist, blieb von dem Fahrzeug am Ende allerdings nicht viel übrig. Nach Angaben eines Reporters vor Ort habe das Auto auf der B75/Wilhelmsburger Reichsstraße während der Fahrt plötzlich Feuer gefangen. Demnach waren die Rauchwolken noch von Neuland und Harburg aus zu sehen. "Sieht schlimm aus", so der Feuerwehrsprecher. Für die Kameraden sei das aber nichts Aufregendes.

