Pflegebett fängt Feuer: Für 65-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät

Hamburg - Ein pflegebedürftiger 65-jähriger Mann ist bei einem Wohnungsbrand im Hamburger Stadtteil Ohlsdorf am Montagabend ums Leben gekommen.

Der Brand konnte gelöscht werden, für den Bewohner der Wohnung im achten Stock kam jedoch jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

In der Wohnung in der Fuhlsbütteler Straße habe ein Pflegebett gebrannt, teilte die Polizei Hamburg am Dienstagmorgen mit.

Die Feuerwehr sei gegen 19.25 Uhr von Anwohnern alarmiert worden und mit zwei Löschzügen zum Einsatzort gefahren.

Der Brand konnte gelöscht werden, für den Bewohner der Wohnung im achten Stock kam jedoch jede Hilfe zu spät.