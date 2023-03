Streik im Gesundheitswesen hat begonnen

Hamburg - Im Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen haben am Dienstag Beschäftigte des Gesundheitswesens in Hamburg die Arbeit niedergelegt.

Auch in anderen Städten bundesweit sind Beschäftigte in Krankenhäusern, Psychiatrischen Kliniken und Pflegeeinrichtungen sowie von Rettungsdiensten aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Das Motto der Streiktage laute "Gesundheit ist Gold wert und wir sind es auch".

Für den Dienstagvormittag ist eine gemeinsame Streikversammlung mit Kundgebung vor dem Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof geplant. Die Gewerkschaft rechne mit rund 1000 bis 1500 Teilnehmern, sagte ver.di-Landesfachbereichsleiterin Gesundheit, Hilke Stein, am Dienstagmorgen.

Die Arbeitgeberseite bietet bislang fünf Prozent mehr Geld in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von 2500 Euro. Die dritte Verhandlungsrunde ist vom 27. bis 29. März in Potsdam verabredet.