ver.di: Kitas in Hamburg werden am Mittwoch bestreikt

"Heute wie vor 100 Jahren geht es darum, am internationalen Frauentag mehr Respekt, mehr Gleichberechtigung und bessere Bezahlung durchzusetzen. Wir wollen mit dem Warnstreik im Sozial- und Erziehungsdienst deutlich machen, dass die Beschäftigten bereit sind, für ihre Forderung nach 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr zu kämpfen", äußerte Hilke Stein, Fachbereichsleiterin Gesundheit, soziale Dienste, Bildung und Wissenschaft in Hamburg.

Spielende Kinder in einer Hamburger Kita: am Mittwoch dürfte dieses Bild nicht überall zu sehen sein. © Christian Charisius/dpa

Aufgerufen zum Warnstreik sind die Mitarbeitenden folgender Hamburger Träger: Elbkinder, Ballin–Stiftung, ASB Kitas, Studierendenwerk, Hamburger Schulverein, Asklepios Kitas.

Folgende sozialen Dienste sollen bestreikt werden: Fördern und Wohnen, Leben-mit-Behinderung Hamburg, Lebenshilfewerk, Alida Schmidt Stiftung, Elbe Werkstätten.

Ab 9.30 Uhr treffen sich die Streikenden am 8. März zur Kundgebung auf dem Gänsemarkt. Danach führt ein Demonstrationszug zum Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof. ver.di rechnet mit rund 2500 Streikenden.

Die Kita-Beschäftigten sind nicht nur in Hamburg zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Auch in anderen Bundesländern wird am Mittwoch in dem Bereich gestreikt.