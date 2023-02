Hamburger Drogeriemarkt startet große Spendenaktion für Erdbebenopfer

Hamburg - Seit dem heutigen Freitag haben Kunden der rund 180 "BUDNI"-Filialen in und um Hamburg die Möglichkeit, Drogerieartikel (Neuware) wie Damenhygieneartikel, Windeln, Babynahrung, Gesichts- und Körperpflege, Pflaster und Verbände direkt hinter den Kassen in Sammelbehältern zu spenden. Diese werden dann in Zusammenarbeit mit der "BUDNIANER HILFE" und dem "Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Hamburg" direkt zu den Erdbebenopfern in die Türkei transportiert.