hvv: Deutschlandticket kommt am 1. Mai – Alle Fragen, alle Antworten

Hamburg – Ab Mai gilt in ganz Deutschland wieder ein einheitliches Monatsticket für den Nahverkehr. Es ist deutlich teurer als das 9-Euro-Ticket im vergangenen Sommer, Abonnenten können dennoch viel Geld sparen. Der Hamburger Verkehrsverbund (hvv) hat bereits 41.000 Neukunden gewonnen.

Neukunden können das Deutschlandticket online über die hvv-Switch-App des Hamburger Verkehrsverbunds oder etwa über die Bahn-Navigator-App buchen. In den hvv-Servicestellen ist eine Chipkarte erhältlich.

Das "D-Ticket" gibt es zum Einführungspreis von 49 Euro. Die Verkehrsminister von Bund und Ländern haben nach Angaben der Bundesregierung vereinbart, dass der Preis ab 2024 an die Inflationsrate angepasst werden soll.

Ja, für Arbeitnehmer gibt es das Jobticket zum Preis von 34,30 Euro in der Basic- und 25 Euro in der Premiumvariante, sofern sich der Arbeitgeber beteiligt. Hamburgs Schüler können den Nah- und Regionalverkehr in ganz Deutschland mit dem "Schulspezial" für 19 Euro im Monat nutzen. Auszubildende bekommen für 29 Euro das "Bonusticket".

Studenten müssen zu ihrem bisherigen Semesterticket rund 18 Euro zuzahlen, um deutschlandweit mobil sein zu können. Empfänger von existenzsichernden Sozialleistungen in Hamburg können das Ticket für 19 Euro kaufen. Kinder aus einkommensschwachen Familien fahren umsonst. Alle Vergünstigungen im hvv im Überblick.